Um elemento dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo sofreu ferimentos sem gravidade durante o combate ao incêndio que deflagrou no armazém do supermercado E. Leclerc, em Darque (Viana do Castelo).

06.11.2018 15:55

Viana do Castelo: As imagens do supermercado em chamas













