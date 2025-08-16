Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de agosto de 2025 às 15:14

Veja o ponto de situação dos incêndios em Portugal

Veja a comparação dois incêndios às 20h00 de sexta-feira com o meio dia deste sábado

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h