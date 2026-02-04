Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de fevereiro de 2026 às 14:00

Rui Borges: "Liderança? Trincão não precisa de usar braçadeira"

Na antevisão ao jogo com o AVS, dos quartos de final da Taça de Portugal (amanhã, 20h45), Rui Borges foi questionado sobre os recentes golos do Sporting nos últimos minutos dos jogos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)