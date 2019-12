A carregar o vídeo ...

Humorista e um dos fundadores do Gato Fedorento participou como veterano na disciplina de "light contact", -84 kg, na prova que decorreu este sábado, em São João da Madeira. A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai transmitiu o combate frente a Ricardo Pires em direto no Facebook. RAP competiu pela equipa "kolmachine" do treinador Pedro Kol.

Veja o combate de Ricardo Araújo Pereira na Taça de Portugal de Kickboxing Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.