11 de fevereiro de 2026 às 19:03

Três pessoas resgatadas após ficarem presas em águas congeladas em Nova Iorque

Equipas de resgate salvaram três pessoas que ficaram presas em águas congeladas, em Far Rockaway, no estado norte-americano de Nova Iorque.

