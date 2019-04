A carregar o vídeo ...

O espectáculo da cantora no festival Coachella em 2018. O documentário "Homecoming" estreia a 17 de abril, com imagens inéditas dos bastidores do espetáculo.

17:25

Veja aqui o trailer do documentário de Beyoncé no Netflix











