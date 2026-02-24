Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 21:30

Mark Rutte diz que Europa não está em paz enquanto a guerra na Ucrânia continua

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou esta terça-feira que os aliados da Ucrânia vão continuar a dar apoio militar a Kiev. As declarações de Rutte acontecem no dia em que se assinalam quatro anos desde o início da incursão russa.

