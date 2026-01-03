Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 15:15

“Uma violação flagrante da soberania nacional”: Irão condena ataques dos EUA contra a Venezuela

Um locutor da televisão estatal leu uma declaração do Ministério das Relações Exteriores iraniano que instava o Conselho de Segurança da ONU a intervir.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)