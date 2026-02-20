Sábado – Pense por si

A carregar o vídeo ...
20 de fevereiro de 2026 às 19:43

Ataque russo atinge prédio residencial e deixa três feridos em Zaporizhzhia

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um ataque russo com uma bomba aérea que atingiu um edifício residencial em Zaporizhzhia, na Ucrânia. A explosão danificou a fachada, janelas e o telhado de um prédio de quatro andares.

