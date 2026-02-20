Sábado – Pense por si

França realiza maiores exercícios militares dos últimos anos

As Forças Armadas francesas iniciaram os exercícios “Orion 26”, o maior treino militar no país em vários anos. A operação envolve cerca de 10 mil militares e deverá mobilizar mais de 12 mil tropas na fase seguinte, contando ainda com a participação de mais de 20 países aliados.

