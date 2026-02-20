Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 19:44

Sagrada Família torna-se a igreja mais alta do mundo após colocação de cruz no topo 

A basílica da Barcelona alcançou, esta sexta-feira, a sua altura final de 172,5 metros com a colocação do braço superior da cruz na torre principal. A igreja, projetada por Antoni Gaudí, torna-se assim a mais alta do mundo.

