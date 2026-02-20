Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026

Um morto e dois feridos em ataque com drones em Kharkiv

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, esta sexta-feira, na sequência de um ataque com drones na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. O ataque provocou um incêndio num armazém de uma empresa civil, que consumiu uma área de cerca de três mil metros quadrados.

