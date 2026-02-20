Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 19:40

Donald Trump pede à imprensa que abandone reunião com governadores

O presidente norte-americano, Donald Trump, solicitou aos jornalistas que deixassem a sala antes de iniciar uma conversa “muito franca” com os governadores, durante um encontro na Casa Branca.

