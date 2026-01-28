Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 10:38

Um morto em queda de árvore em cima de carro em Vila Franca de Xira

Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro o óbito foi declarado no local. Portugal continental está a ser afetado pela passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.