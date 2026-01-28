Sábado – Pense por si

Tempestade deixa 300 mil clientes da Meo e Nowo sem comunicações

Os estragos da tempestade Kristin deixaram milhares de pessoas em distritos como Lisboa, Porto Coimbra e Faro sem redes móveis.

