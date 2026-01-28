Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 10:40

Árvores de grande porte tombadas em Mafra devido ao mau tempo

Imagens mostram incidente no centro da Ericeira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)