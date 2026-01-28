Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 10:43

Congressista democrata Ilhan Omar atingida com líquido durante discurso em Minneapolis

Um homem borrifou uma substância suspeita sobre a congressista democrata Ilhan Omar, esta terça-feira, durante um encontro com eleitores em Minneapolis, EUA. A congressista é frequentemente alvo de críticas por parte do presidente dos EUA, Donald Trump.

