21 de outubro de 2025 às 15:57

"Escolheram estas joias porque pensaram que podiam desmontá-las”: investigador explica roubo no Louvre

Christopher A. Marinello, advogado e investigador especializado em roubos de arte, explica o que motivou os ladrões a escolherem as joias roubadas e não outras e o que está a ser feito para os apanhar.

