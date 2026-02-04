Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de fevereiro de 2026 às 13:45

Inundações obrigam à retirada de centenas de pessoas na Colômbia

As autoridades colombianas resgataram, esta terça-feira, centenas de pessoas que se encontravam presas em edifícios que ficaram cercados pelas cheias em Córdoba, no norte da Colômbia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana