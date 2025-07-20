Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de julho de 2025 às 14:44

Turistas surpreendidos com a 'magia' das erupções vulcânicas na Islândia

Os turistas foram autorizados a regressar à Península de Reiquiavique, na Islândia, para testemunhar a magia das erupções vulcânicas em curso, depois da intensidade diminuir.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente