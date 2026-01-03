Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 21:02

Trump garante que EUA vão "liderar a Venezuela até que seja possível haver uma transição justa, correta e equilibrada"

Venezuela ignorou várias ofertas dos Estados Unidos para chegar a um acordo antes da operação militar dos EUA, segundo o governo norte-americano.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)