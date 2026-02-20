Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de fevereiro de 2026 às 23:00

Pelo menos dois mortos e centenas de casas afetadas pelas cheias no sul do Perú

Fortes chuvas provocaram inundações em Arequipa, no sul do Perú, afetando centenas de residências e veículos e deixando cerca de 450 casas em situação crítica. As cheias arrastaram carros, danificaram infraestruturas e causaram a morte de pelo menos duas pessoas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.