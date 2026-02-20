Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 22:00

O momento em que camião com gás explode no Chile. Há quatro mortos e 17 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas, esta quinta-feira, depois de um camião que transportava gás liquefeito de petróleo ter tombado e explodido em Santiago. Segundo as autoridades, o motorista perdeu o controlo do veículo antes do capotamento.

