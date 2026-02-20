Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 22:37

Fogo, explosões e gás lacrimogéneo marcam protestos anti-governo na Albânia

As ruas de Tirana foram palco de incêndios, explosões, flares e gás lacrimogéneo durante protestos apelando à demissão do primeiro-ministro albanês, Edi Rama.

