31 de outubro de 2025 às 13:07

Trump e Melania deram doces a crianças na celebração de Halloween na Casa Branca

Numa Casa Branca decorada a rigor, o presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, distribuíram doces aos mais novos na já tradicional celebração de Halloween.

