Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de fevereiro de 2026 às 17:34

José Filipe Pinto: "Hungria não quer sair da UE mas vai colocando grãos na engrenagem do bloco"

"Eles entendem que ganharam ao entrar para a União Europeia, mas eu pergunto: porquê essa aproximação a Putin? E eles respondem que é por motivos estratégicos, interesseiros. Ora, não são eurocéticos, eles são 'euro-oportunistas'. (...) Na Hungria há muito pouca simpatia pela causa ucraniana", afirma o especialista NOW José Filipe Pinto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)