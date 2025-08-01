Sábado – Pense por si

01 de agosto de 2025 às 16:14

Trabalhadores de empresa de gás encontram cemitério da cultura pré-inca nos arredores de Lima

Os funcionários de uma empresa que estava a trabalhar no prolongamento da rede de gás natural nos arredores da capital do Peru encontraram o que será um cemitério cultura pré-inca Chancay. Um arqueólogo contratado pela empresa explica a descoberta.

