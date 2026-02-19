Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 19:27

André Ventura critica Governo: "Menos Sport TV e mais ação"

O líder do Chega criticou o ministro da Presidência e o primeiro-ministro na sequência de uma notícia avançada em primeira mão pelo Correio da Manhã, que dá conta de que o Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro. André Ventura pede a Luís Montenegro menos Sport TV e mais "ação".

