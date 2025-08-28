Sábado – Pense por si

28 de agosto de 2025 às 19:58

Ternura em dose dupla: duas crias de panda-vermelho nascem no Zoo de Knoxville e encantam com os sons que emitem

Filhotes machos de panda-vermelho, que nasceram no zoo situado no Tennessee, EUA, conquistam corações com as vocalizações únicas. A espécie, oriunda das florestas temperadas do Himalaia, está classificada como em perigo, com menos de 10 000 indivíduos no seu habitat natural.

