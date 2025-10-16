Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 17:07

Bombeiros resgatam cão preso nas cheias no sul da Califórnia

Os bombeiros do sul da Califórnia, nos EUA, resgataram um cão que ficou preso nas cheias, na terça-feira, após uma tempestade.

