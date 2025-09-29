Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de setembro de 2025 às 17:39

Tempestade tropical Imelda começa a formar-se nas Bahamas

A tempestade tropical Imelda começou a formar-se no domingo, perto das Bahamas, e deverá ganhar força e ser categorizada como furacão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)