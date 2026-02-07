Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 15:33

Tempestade e inundações no sul de Espanha obrigam ao resgate de animais presos

As fortes chuvas provocadas pela tempestade Leonardo continuam a causar cheias e inundações em várias zonas da Andaluzia. As equipas de emergência retiraram moradores e animais de casas cercadas pela água.

