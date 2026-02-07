Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 14:09

O momento em que exército israelita atinge edifício em Gaza

Um ataque aéreo israelita atingiu e destruiu um edifício na zona de Zeitoun, na Cidade de Gaza, esta sexta-feira, depois de um aviso prévio para evacuação.

