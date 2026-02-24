Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 07:27

Tempestade de neve paralisa Nova Iorque e nordeste dos Estados Unidos

Uma forte tempestade de neve atingiu o nordeste dos Estados Unidos, esta segunda-feira, deixando milhões de pessoas em casa devido a alertas de neve e ventos intensos.

