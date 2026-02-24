Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 08:30

Nevão vira parque de diversões para lontra em Baltimore

O pequeno animal foi filmado a rebolar e a deslizar na neve, esta segunda-feira, na plataforma exterior do Aquário Nacional, em Baltimore, no estado norte-americano do Maryland.

