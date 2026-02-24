Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 08:00

“Batalha” de farinha marca o fim do Carnaval na Grécia

Habitantes e visitantes de Galaxidi atiraram sacos de farinha colorida uns aos outros para assinalar o fim do Carnaval, na segunda-feira, numa tradição que transforma a marginal da cidade num autêntico campo de batalha festivo.

