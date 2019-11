A carregar o vídeo ...

A situação do capitão de Portugal foi um dos temas abordados na conferência de imprensa de Fernando Santos de lançamento do jogo com a Lituânia. O selecionador garantiu que o Ronaldo "está bem e vai jogar", mas perdeu a paciência quando foi questionado novamente sobre o mesmo assunto.

Tema "Cristiano Ronaldo" deixou Fernando Santos irritado











