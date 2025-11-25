Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de novembro de 2025 às 16:15

Telhados arrancados e postes caídos: tempestades severas provocam destruição no Texas

Uma série de tempestades severas atingiram o condado de Harris, no estado norte-americano do Texas, esta segunda-feira, deixando casas danificadas e milhares de pessoas sem energia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30