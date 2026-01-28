Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 12:36

Telhado de universidade na Figueira da Foz cai devido a vento forte

Destroços estão na via pública.

