03 de outubro de 2025 às 15:25

Taylor Swift celebra ‘Life of a Showgirl’ com evento ‘pop-up’ em Nova Iorque

Os fãs da cantora Taylor Swift reuniram-se esta quinta-feira em Nova Iorque, EUA, para assistir a um evento imersivo ‘Life of a Showgirl’, que antecedeu o lançamento do disco à meia-noite.

