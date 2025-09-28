Sábado – Pense por si

Vídeos
28 de setembro de 2025 às 13:46

Tanques israelitas vistos na fronteira de Gaza. Civis indicam uma intensificação dos combates

O ministro da Defesa de Israel afirmou que a ofensiva em Gaza está em curso, com operações terrestres a avançar na cidade de Gaza. Os relatos de civis indicam uma intensificação dos combates e deslocações em massa para o sul da região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente