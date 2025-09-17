Sábado – Pense por si

17 de setembro de 2025 às 15:54

Suspeito do assassinato de Charlie Kirk comparece perante o juiz por videoconferência

Tyler Robinson, de 22 anos, está acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk. O crime ocorreu durante um evento na Universidade de Utah Valley.

