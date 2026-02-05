Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 14:47

Moscovo exige "mais cedência ucraniana como forma de garantia de boa fé"

"A Ucrânia em vez de rejeitar politicamente as negociações, está a colocar nos aspetos técnicos as seguintes garantias: uma possibilidade de resposta de forças ocidentais, sobretudo da NATO, e garantias de que a Federação Russa não volta a atacar", salienta o especialista em Segurança e Defesa Vitaly Venislavky.

