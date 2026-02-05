Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 14:38

Seguro apela ao voto e diz que Estado "não está preparado" para responder a catástrofes

António José Seguro sublinhou que o País "não precisa de mais instabilidade" para juntar "à crise" que se vive em Portugal e "nas guerras do mundo".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana