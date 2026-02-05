Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 14:46

Marcelo afirma que seria "prudente" adiar eleições em alguns municípios mas que decisão final é da câmara

Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se de visita em Alcácer do Sal numa altura em que a baixa da cidade alentejana encontra-se inundada desde quarta-feira da semana passada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30