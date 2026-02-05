Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 15:18

Pelo menos 162 mortos em ataque de grupo armado a duas aldeias na Nigéria

Vários homens armados atacaram, esta terça-feira, duas aldeias no estado de Kwara, no oeste da Nigéria, provocando pelo menos 162 mortos, numa das ofensivas mais mortíferas dos últimos meses.

