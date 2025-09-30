Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 20:57

Sismo de magnitude 6,9 nas Filipinas interrompe gala do ‘Miss Asia Pacific International 2025'

Imagens mostram o momento em que um terramoto de magnitude 6,9 atinge Cebu, durante a gala do ‘Miss Asia Pacific International 2025’. O sismo provocou danos em edifícios, deixou localidades sem eletricidade e levou à emissão de um alerta de tsunami.

