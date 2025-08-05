Sábado – Pense por si

05 de agosto de 2025 às 22:35

Sete vulcões ativos após terramoto de magnitude 8.8 que atingiu a Rússia

Há registo de mais vulcões a despertarem na cidade russa de Kamchatka.

