Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 22:52Associated Press

Serviço de Emergência da Ucrânia relata "ataque massivo com drones” em Sumy

O Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia informou, esta quinta-feira, que a cidade ucraniana de Sumy esteve “sob um ataque massivo” de drones ao longo do dia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente