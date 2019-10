A carregar o vídeo ...

Luís Figo e a mulher, Helene Svendin, estiveram no programa de TV espanhol El Hormiguero e, num ambiente de boa disposição, o antigo jogador do Barcelona e do Real Madrid foi confrontado com a célebre frase do brasileiro Ronaldo, que em tempos disse "se eu tivesse a mulher do Figo não saía de casa".

17.10.2019 16:47

"Se tivesse a mulher do Figo não saía de casa": Ronaldo levou resposta do ex-jogador português











